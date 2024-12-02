В Ашинском районе построят фельдшерско-акушерский пункт

Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер

В поселке Точильном Ашинского района Челябинской области в следующем году возведут модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Такое распоряжение дал губернатор Алексей Текслер в ходе приема граждан, состоявшегося в рамках празднования 23-летия «Единой России», передает из Штаба общественной поддержки «ЕР» корреспондент ИА «Первое областное».

С такой просьбой к губернатору обратился местный житель. Прежнее здание находится в аварийном состоянии, туда периодически приезжает передвижной ФАП, но стабильного графика работы у него нет.

«Я полностью поддерживаю предложение. Все решения приняты, включим их в бюджет и в начале следующего года договариваемся о надстройке», — сказал Алексей Текслер.

Ориентировочный срок установки ФАПа с учетом получения лицензии на медицинскую деятельность — третий квартал 2025 года.