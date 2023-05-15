В Ашинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

Из-за ДТП на трассе М5 Урал «Москва-Челябинск» ввели реверсивное движение

На 1571 км автодороги М5 Урал на территории Ашинского района водитель ВАЗ-2110 столкнулся поочередно с двумя КАМАЗами. В Управлении Госавтоинспекции сообщают, что водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы с травмами.

По предварительным данным, в 16:30 водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу при запрещенном обгоне и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. Затем — с еще одним грузовиком КАМАЗ с прицепом.

После ДТП на данном участке трассы введено реверсивное движение. Полиция устанавливает детали происшествия.