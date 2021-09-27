В Ашинском районе благоустроят набережную реки Сим

Финансирование проекта поддержал губернатор Алексей Текслер

Во время визита в Ашинский район главе региона показали выполненные работы по берегоукреплению реки Сим. Работы проводились для защиты от затопления, ведь часть жилой застройки расположена в непосредственной близости от берега. Во время прогулки по набережной глава Ашинского района Вадим Сергеев представил Алексею Текслеру проект благоустройства этой территории, глава региона поддержал его реализацию, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Несколько лет назад для защиты районного центра от затопления за счет средств областного бюджета провели работы по берегоукреплению реки Сим. В 2021 году были продолжены работы по укреплению берегов протяженностью 2,3 км.

Кроме того, глава Ашинского района Вадим Сергеев ознакомил главу региона с проектом благоустройства набережной. Администрация района проводила голосование среди жителей, большинство поддержали проект набережной реки Сим. Стоимость работ оценивается в 130 миллионов рублей. Район направлял проект на федеральный конкурс благоустройства, но финансирования не получил. Губернатор ответил, что средства на реализацию этого проекта выделят из областного бюджета.

«Вы знаете мою позицию: все проекты, которые доходят до федерального финала конкурса благоустройства, даже если они не выигрывают, они получают областную поддержку. Поэтому проект благоустройства набережной мы обязательно поддержим. Главное — не затягивать сроки, чтобы в течение нескольких лет проект был реализован», — отметил Алексей Текслер.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Ашинском районе благоустраивают 10 общественных территорий. Один из объектов — «Территория притяжения», участвовавший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году. Здесь во время рабочей поездки 27 сентября также побывал губернатор Алексей Текслер.

В сквере проведут ряд работ: благоустройство территории, ремонт освещения вблизи памятника Воину-Освободителю, изготовление барельефа на памятник Воину-Освободителю, благоустройство пешеходных зон, озеленение, благоустройство территории в районе ЗАГСа с установкой памятника Семье.





Авторы: Евгения Шершнёва, Виталий Гущинский