В Аше вынесли приговор мужчине, который стрелял по подросткам из рогатки

Также дебошир хватал детей за шею, замахивался на них кастетом и угрожал физической расправой

Жителю Аши, который угрожал школьникам расправой и применял к ним силу, вынесли приговор. Его признали виновным в хулиганстве, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что в мае текущего года 39-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры обматерил подростков, игравших в волейбол на дворовой площадке, и несколько раз выстрелил из рогатки металлическими шариками в сторону мальчиков. Когда снаряды кончились, дебошир вышел на улицу, где начал хватать детей за шею, замахиваться на них кастетом и угрожать физической расправой.

В ходе расследования дела о хулиганстве выяснилось, что подсудимый хранил дома более полусотни патронов. Поэтому его признали также виновным в незаконном хранении боеприпасов.

В ходе следствия мужчина добровольно возместил причиненный моральный вред одному из потерпевших в размере 15 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.