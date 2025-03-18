В Аше ввели режим локальной ЧС

Затоплено более 30 приусадебных участков

В Аше введен режим локальной ЧС, местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава муниципального района Вадим Сергеев.

Сейчас на проблемном участке реки Сим ведутся работы по разрушению затора. По словам губернатора Алексея Текслера, уровень воды начал снижаться.

Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения, где им будет обеспечено проживание, горячее питание и помощь соцработников.

На место выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Он возглавит работу по ликвидации последствий.

В Аше работают глава района Вадим Сергеев, сотрудники МЧС, ГАИ, РСЧС и Поисково-спасательной службы.