В Аше установили умные светильники

Более тысячи энергосберегающих фонарей освещают около 150 улиц городского поселения

В Аше модернизировали систему уличного освещения. Более 1 тысячи умных фонарей смонтировали по всему городу. Это позволит сэкономить более 70% на оплату энергоуслуг муниципалитету. Администрация района заключила энергосервисный контракт с «Ростелекомом». Провайдер стал инвестором проекта «Цифровой регион», пояснили к компании.

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне от −60 °С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее семи лет. Но главное их преимущество − возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«В ходе работ специалисты связи демонтировали устаревшие лампы, на их месте установили более 1 000 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения. Умные фонари освещают около 150 улиц Ашинского городского поселения, включая парк культуры и отдыха им. Пилютова. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложений бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 73% на оплате электроэнергии», — пояснил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В администрации района добавили, что проект «Цифровой регион» позволит Аше сэкономить почти девять миллионов киловатт-часов в течение семи лет по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами.

«Город Аша — самая западная точка на карте Южного Урала с численностью населения более 29 тысяч человек. Внедрение современных цифровых решений для уличного освещения повысит безопасность пешеходов и водителей, сделает улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет города Аши», — прокомментировал глава Ашинского муниципального района Челябинской области Вадим Сергеев.

На улицах 43 населенных пунктов Челябинской области, в том числе в крупных городах региона — Аше, Карталах, Каслях, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске — работают более 38 000 умных светильников.