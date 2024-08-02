В Аше участник СВО погасил долг по алиментам перед 18‑летним сыном

До участия в спецоперации мужчина несколько лет скрывался от приставов

Военнослужащий из Аши, получивший ранение на СВО, полностью оплатил долг по алиментам повзрослевшему сыну, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Челябинской области.

Отец не платил ребенку несколько лет и накопил 777 тысяч рублей долга. Так как отец нигде не работал, взыскать с него было нечего. Мужчину уже штрафовали и привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но он продолжал скрываться от приставов.

«Жизнь и взгляд на нее круто изменила специальная военная операция. Мужчина принимал участие в самых тяжелых боях в штурмовой бригаде и вернулся домой героем. Сегодня он не только восстанавливается после ранения, но и принимает активное участие в волонтерском движении», — рассказывают в пресс-службе.

Мужчина добровольно погасил долг перед сыном.