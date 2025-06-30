В Аше состоялся единый выпускной для всех одиннадцатиклассников

Настоящий бал устроили в городе для 115 человек

В Аше произошло знаменательное событие: впервые в истории города состоялся единый выпускной вечер для всех одиннадцатиклассников. Мероприятие объединило 115 выпускников из пяти школ.

Празднование началось с трогательной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечная слава». Выпускники почтили память героев Великой Отечественной войны. Затем торжественная колонна направилась во Дворец культуры, где ребят ожидала насыщенная программа.

Тематические фотозоны позволили каждому выпускнику запечатлеть этот особенный вечер, сфотографироваться с учителями, родителями и друзьями. Моментальные снимки из скетч-будки стали приятным сувениром. Ярким акцентом вечера стал праздничный салют.

Далее последовала увлекательная часть: квест по мотивам повести-сказки «Маленький принц». Символический сюжет о возвращении домой после путешествия подчеркивал важность осознанного выбора и призывал молодых людей вернуться в родной город после обучения, чтобы внести свой вклад в его развитие. Квест завершился запуском воздушных шаров — по одному от каждой команды, в знак бережного отношения к природе.

Динамичную атмосферу праздника поддерживали выступления популярной кавер-группы MATE KENZO и диджей-сет. Праздничный фуршет был организован для выпускников. На протяжении всего мероприятия ребят сопровождали волонтеры — члены Союза рабочей молодежи.

Мероприятие организовал Ашинский металлургический завод (АМЗ) в рамках социальной инициативы завода, реализованной впервые в 2024 году.