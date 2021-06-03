В Аше состоится велопробег к годовщине трагедии на железной дороге

Участники проедут 11 км до монумента «1710 километр»

Первый велопробег к 32-й годовщине катастрофы на железной дороге Аша — Улу-Теляк пройдет завтра, 4 июня. Его организуют ашинские члены общественной молодежной палаты. Участники почтут память жертв взрыва двух поездов направления Адлер-Новосибирск и Новосибирск-Адлер 1989 года.

«Большой митинг начнётся в 10:00. Там выступят представители Ашинской администрации и администрации Иглинского района. Родные погибших приедут, возможно, самостоятельно, поскольку организованной поездки не будет. Поезд памяти отменен. В 16:00 состоится презентация книги авторов составителей из Башкортостана „Улу-Телякская трагедия: книга памяти и скорби“ , а в 17:00 ожидается приезд велосипедистов», — рассказал руководитель проекта «Памяти жертв Ашинской катастрофы» Александр Мигунов.

4 июня 1989 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории СССР и современной России. На одиннадцатом километре от города Аша на перегоне Аша — Улу-Теляк в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск» произошёл мощный взрыв углеводородов, образовавшихся в результате утечки на проходившем рядом трубопроводе Сибирь — Урал — Поволжье. Погибли 575 человек, 181 из них — дети, были ранены более 600 пассажиров.