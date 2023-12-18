В Аше, 22 декабря, состоится торжественное открытие главного новогоднего пространства — зимнего городка. В нем мастера Ашинского метзавода установили светящиеся фигуры. А в рамках праздничного мероприятия 250 детям подарят новогодние подарки, сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области
В ледовом городке установлены скульптуры символа года, Деда Мороза и Снегурочки, а также горки для детей разных возрастов. Работники Ашинского метзавода изготовили фотозону в виде светящегося шара, высота которого пять метров. Появятся также фотозоны в виде женской фигуры, новогодних подарков, а также арт-объекты.
Кроме того, в центре ледового городка будет стоять двадцатиметровая ель, от которой в разные стороны раскинется звездный шатер из гирлянд. В этом году в Аше решили установить искусственное дерево — эту идею руководству градообразующего предприятия предложил губернатор Алексей Текслер.
Добавим, что ледовый городок в Челябинске откроется 27 декабря, об этом сообщает управление культуры администрации Челябинска. Накануне сообщалось, что работы закончатся к 25 декабря.
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