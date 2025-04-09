В Аше собственникам подтопленных садовых домов выплатят по 75 тысяч рублей

Более 80 дачников уже получили деньги

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера собственники садовых домов, подтопленных во время паводка в Аше, получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсоца, по данным на 8 апреля, деньги получили уже 82 дачника.

Единовременная выплата предоставляется в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ, входящих в зону ЧС. Факт подтопления должен быть подтвержден муниципальной комиссией. Если у дома несколько собственников, то выплату в размере 75 тысяч рублей получит каждый.

Обратиться за материальной помощью могут не только собственники, но и те, кто еще не успел зарегистрировать это право, но имеет подтверждающие документы: договор купли-продажи, дарения, мены и другие. Имеют право на выплату и собственники земельных участков, которые построили нежилое помещение, но не успели оформить его в собственность.

Подать заявление необходимо в управление соцзащиты Ашинского района в течение месяца со дня снятия режима ЧС.

Оказывать финансовую помощь продолжают и остальным пострадавшим во время паводка.

«На сегодняшний день выплаты в связи с паводком направлены 1106 жителям Аши, в том числе 1106 гражданам — материальная помощь, 232 гражданам — выплаты в связи с частичной утратой имущества, 54 — выплаты в связи с полной утратой имущества»,— рассказала глава ведомства Наталья Лугачева.