В Аше с подтопленных территорий эвакуировали 170 человек

Почти все находятся у родственников

Поздно вечером 18 марта министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб проверил в Аше работу пункта временного размещения, а также проконтролировал подготовку взрывных работ на реке Сим, сообщили в пресс-службе министерства.

Всего с подтопленных территорий эвакуировано 170 человек, в том числе 38 детей. В пункте временного размещения, открытом в гостинице «Аша», по данным на 23:00 вторника, находилось 10 человек. Остальные отправились к родственникам.

«Осуществлен подворовый обход зон подтопления. Предложена добровольная эвакуация жителям пострадавших районов»,— уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, на утро 19 марта в Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков.

Уровень воды в реке Сим стабилизировался. Там частично вскрыли дамбу, чтобы ускорить сброс воды с подтопленных территорий. Для ликвидации ледяного затора сегодня утром начали подрывные работы. Ночью заложили 150 килограммов взрывчатки.

Как ранее сообщал Александр Гриб, в ближайшее время будет создана комиссия для обследования подтопленных территорий и приниматься решение о помощи пострадавшим.

Напомним, днем 18 марта в Аше был введен режим локальной ЧС.