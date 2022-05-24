В Аше пройдут похороны погибшего на Украине солдата

Расходы на погребение берет на себя местный металлургический завод

В Аше простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине рядовым Егором Рябовым. Дата похорон пока не назначена, но родные солдата уже получили официальное извещение о смерти. Об этом Первому областному информагентству сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев.



В местных пабликах сообщают, что Егор Рябов подписал контракт в ноябре 2021 года, служил в Чебаркульской танковой дивизии во взводе управления. До службы окончил ашинский техникум, собирался продолжить образование.

«Это, к сожалению, уже вторая смерть на Украине нашего земляка. Первые похороны солдата прошли 25 апреля. Мы приняли местное положение о помощи семьям погибших. Родные Егора получат от администрации района 25 тысяч рублей. Кроме того, Ашинский металлургический завод берет на себя все расходы по церемонии погребения и поминальному обеду», — рассказал Первому областному информагентству Вадим Сергеев.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.