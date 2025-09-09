В Аше продолжается подключение домовладений к газу перед отопительным сезоном

﻿В Челябинской области уровень газификации достигнет 77,8%

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе растет уровень газификации. По прогнозам уровень газификации региона к 2025 году достигнет 77,8%, что выше среднероссийского показателя (74,7%).

Так, в преддверии отопительного сезона в городе Аше стартует подключение домовладений к газу. Администрация Ашинского муниципального района сообщила о продолжении процесса догазификации после совещаний главы района Вадима Сергеева с представителями АО «Газпром газораспределение Челябинск», сообщает издание «Стальная искра».

Руководитель Усть-Катавского филиала АО «Челябинск Газпром газораспределение» Константин Самарин подтвердил, что все технически подготовленные дома будут подключены к голубому топливу. Это важный шаг для обеспечения комфортного отопления в домах жителей города, особенно с учетом наступления холодного времени года.

Подрядные организации получили четкие указания о начале работ, что позволит значительно улучшить качество жизни в Аше и обеспечить надежное отопление для местных жителей.