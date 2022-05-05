В Аше продали землю с ущербом бюджету почти в 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

В городе Аше расследуют уголовное дело о незаконной продаже частному предпринимателю 1,5 гектара муниципальной земли по льготной цене. Проверка показала, что при заключении сделки бюджету был нанесен ущерб в 2,9 млн рублей, сообщили сегодня, 5 мая, в Прокуратуре Челябинской области.

Контрольно-счетная палата Челябинской области и прокуратура выяснили, что в октябре 2020 года муниципалитет продал физическому лицу земельный участок площадью свыше 15 тысяч квадратных метров по заниженной стоимости в связи с наличием на участке нежилого здания. Однако выяснилось, что здание не является капитальным и было введено в эксплуатацию без проведения осмотра.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных должностных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнили в прокуратуре.

По информации Контрольно-счетной палаты, сопровождением уголовного дела занимается ФСБ.