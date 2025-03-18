Сегодня, 18 марта, в Ашинском районе из-за резкого потепления и ливня на реке Сим прошел ледоход. В результате образовался затор, вода разлилась и подтопила поселки Чапаевский и Козинский в Аше, сообщили в пресс-службе администрации Ашинского района.
«На местах работают специалисты МЧС, отдела ГОЧС администрации муниципалитета и коммунальных служб. Проводятся подворовые обходы на предмет возможной эвакуации. Пункт временного размещения подготовлен и располагается в гостинице „Аша“»,— уточнили в администрации.
По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, подтоплен 21 приусадебный участок, расположенный по улицам Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной.
Ашинцев просят воздержаться от посещения подтопленных участков и в случае необходимости звонить по номеру 112.
Минувшей ночью уровень воды поднялся в реке Гумбейке в Нагайбакском районе. В результате подтопило 36 приусадебных участков в Остроленском. По поручению главы района Егора Тимофеева были подготовлены пункты временного размещения граждан. К утру уровень воды в реке стабилизировался, местные жители от размещения в ПВР отказались.