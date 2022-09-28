В Аше сотрудники отдела опеки отобрали подростка у тети-опекуна, которая развела дома антисанитарию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.
Органы соцзащиты давно пытались проверить условия жизни семьи, но женщина не открывала проверяющим двери. Тогда опека обратилась за помощью к судебным приставам и полиции.
«Результаты проверки оказались неутешительными. В однокомнатной квартире, где жили женщина и ее 15-летний племянник, царила жуткая антисанитария. В помещении находились две собаки и более десятка кошек, стоял неприятный запах, в холодильнике хранились просроченные продукты», — замечают в пресс-службе.
Мальчика забрали у тети и передали под опеку государства. Сейчас подросток находится в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Между тем в Челябинске двух сестер отобрали у бабушки и отдали отцу-алиментщику. Женщина заменила девочкам маму и воспитывала без поддержки биологического отца.
Органы соцзащиты давно пытались проверить условия жизни семьи, но женщина не открывала проверяющим двери. Тогда опека обратилась за помощью к судебным приставам и полиции.
«Результаты проверки оказались неутешительными. В однокомнатной квартире, где жили женщина и ее 15-летний племянник, царила жуткая антисанитария. В помещении находились две собаки и более десятка кошек, стоял неприятный запах, в холодильнике хранились просроченные продукты», — замечают в пресс-службе.
Мальчика забрали у тети и передали под опеку государства. Сейчас подросток находится в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Между тем в Челябинске двух сестер отобрали у бабушки и отдали отцу-алиментщику. Женщина заменила девочкам маму и воспитывала без поддержки биологического отца.