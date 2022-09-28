«Результаты проверки оказались неутешительными. В однокомнатной квартире, где жили женщина и ее 15-летний племянник, царила жуткая антисанитария. В помещении находились две собаки и более десятка кошек, стоял неприятный запах, в холодильнике хранились просроченные продукты»,

— замечают в пресс-службе.