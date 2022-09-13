В Аше отопительный сезон начнется 19 сентября

Тепло в домах начнет появляться уже на следующей неделе

В Аше отопительный сезон стартует в следующий понедельник, 19 сентября. Соответствующее постановление подписал глава района Вадим Сергеев.

«Теплоснабжающим организациям начать подачу тепла в указанный срок. Теплосетевым организациям принять соответствующие меры по включению отопительных систем, приему тепла и подаче его абонентам», — говорится в тексте постановления.

Управляющие компании также должны обеспечить запуск отопления по графику.

Напомним, завтра тепло появится в домах Озерска. Ранее о старте отопительного сезона заявили Трехгорный, Сатка, Миасс, Снежинск и Верхний Уфалей.

В Челябинске на этой неделе начинать отопительный сезон не планируют.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам территорий обеспечить теплом социальные объекты. Глава региона подчеркнул, что там, где это необходимо, можно начинать отопительный сезон прямо сейчас.