В Аше открыли Новогодний городок

Его главным украшением стала 20-метровая искусственная ель

Накануне, 22 декабря, в Аше Челябинской области на площади Ленина состоялось торжественное открытие Новогоднего городка. Там установили большую искусственную ель, от которой в разные стороны раскинулся шатер из гирлянд, а также различные световые фигуры. Гостей развлекали артисты Дворца культуры «Металлург», сообщили в пресс-службе администрации Ашинского района.

К собравшимся горожанам с приветственным словом обратились глава района Вадим Сергеев, депутат Заксобрания Челябинской области Елена Колесникова и исполнительный директор Ашинского металлургического завода Владимир Мызгин. Затем начался праздничный концерт.

К новогодним праздникам площадь Ленина заметно преобразилась. Там установили различные световые фигуры, в том числе большую елочную игрушку — шар, оленя, зайчика, подарок и другие. Они стали основой фотозон. Главным украшением стала двадцатиметровая искусственная ель. Установить ее вместо живой елки властям предложил губернатор Алексей Текслер. Администрация и местные жители поддержали инициативу сохранения лесов. Кроме того, в ближайшее время на площади установят горку и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Напомним, в Челябинске главный ледовый городок на площади Революции откроют 27 декабря.