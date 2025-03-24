В Аше откачали воду из всех подтопленных жилых домов

В низинах работа продолжается

По данным на утро понедельника, 24 марта, в Аше откачали воду из всех жилых домов, подтопленных в результате паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В общей сложности от воды освобождено 95 домов и 125 гаражных боксов, просушено 55 домов. Граждане покинули пункт временного размещения»,— уточнили в ведомстве.

С низменных участков местности откачано более 44,5 тысячи кубометров воды. Там работы пока продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе в двух районах Аши подтопило 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков. На место ЧП выезжал губернатор Алексей Текслер и лично контролировал работы.

Пострадавшим от большой воды оказывают материальную помощь. По последним данным, выплаты получили уже 345 человек.