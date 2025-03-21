В Аше от воды освобождены все жилые дома

Спецслужбы продолжают бороться с последствиями паводка

В Ашинском районе за сутки от подтопления спасены 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок. Остаются подтопленными 12 садовых домов и 13 приусадебных участков, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Подтопленных жилых домов нет.

В пункте временного размещения находятся 12 человек, все взрослые. Всем пострадавшим от паводка организованы выплаты.

На ликвидации последствий паводка работают 164 человека и 41 единица техники.

Как сообщалось ранее, в Челябинской области организуют отряд саперов на базе поисково-спасательной службы. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер после работы в Аше. Там не раз потребовалось ослаблять лед взрывами. Сейчас на реке Сим работают саперы Чебаркульской танковой дивизии, сообщили в министерстве общественной безопасности.