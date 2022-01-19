В Аше нарушения при строительстве газопровода вылились в уголовное дело

К ответственности могут привлечь сотрудников местной администрации

В Аше по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации. Нарушения выявили после проверки строительства газораспределительной системы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2018—2020 годах на территории Укского сельского поселения поэтапно возводили сети для газификации жилых домов поселка Ук Ашинского муниципального района. Приемку работ проводили представители мэрии. В ноябре 2020 года администрация района заключила муниципальный контракт на техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское сопровождение, ремонт и эксплуатацию объектов газоснабжения.

«В ходе выполнения работ по муниципальному контракту сотрудниками ООО „Златоустгазстрой“ выявлено несоответствие объекта требованиям промышленной безопасности. Указанное повлекло существенное нарушение законных интересов Укского сельского поселения — ему причинен имущественный вред на сумму свыше 55 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Напомним, в Ашинском районе жители активно подают заявки на догазификацию — на начало 2022 года их количество достигло 1,6 тысячи. Территория стала одним из лидеров по количеству желающих принять участие в программе. По мнению главы района Вадима Сергеева, благодаря областной выплате на покупку и установку газового оборудования таких участников станет еще больше. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Вадим Сергеев рассказал о планах и перспективах газификации района.

