В Аше коммунальщиков оштрафовали за отключение воды в домах

Жители 15 домов остались без воды на 28 часов

В Аше прокуратура добилась привлечения к ответственности коммунальщиков, которые в июле на 28 часов отключили холодную воду в 15 многоквартирных домах. Выявлено нарушение перерыва подачи холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В отношении юридического лица МУП „Ашинское коммунальное хозяйство“ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Юридическое лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.