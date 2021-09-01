В Аше и Трехгорном благоустроят парки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделит на обустройство более 200 миллионов рублей

В Трехгорном и Аше благоустроят парки «Ашинский меридиан» и «Глухарь». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение профинансировать работы по обустройству общественных пространств и выделить из регионального бюджета свыше 200 миллионов рублей, сообщили накануне, 31 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

В парке «Глухарь» в Трехгорном планируют создать удобный пешеходный транзит и доступ к объектам притяжения, сохранив озелененные участки, обустроить места для отдыха, размещения некоммерческих торговых организаций и различных инженерных элементов.

«В рамках проекта запланировано мощение дорожек деревянными настилами с переходными мостиками, монтаж декоративного ограждения пешеходных дорожек и игровых зон, каучуковое покрытие детской площадки, покрытие дорожек из песчаной смеси, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, смотровых площадок»,— уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Проект «Ашинский меридиан» предполагает благоустройство территории, которая пролегает через рекреационную зону вдоль берега реки Сим. Там создадут несколько зон: активного и тихого отдыха, туристическую и прогулочную, зоны для фотосессий, веревочного парка, смотровой площадки на горе Липовая. Также в планах — благоустройство набережной и установка малых архитектурных форм.

Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018 — 2022 годы».

Отметим, оба предложения были представлены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума «Среда для жизни», организованным Министерством строительства РФ и ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации.