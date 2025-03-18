В Аше эвакуируют местных жителей с подтопленных улиц

На место выехал министр общественной безопасности

В Аше началась эвакуация местных жителей с подтопленных территорий. В результате подъема воды на реке Сим 31 приусадебный участок оказался под водой, сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

По поручению губернатора Алексея Текслера в Ашу выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Также на месте работают сотрудники МЧС, подразделения поисково-спасательной службы региона, службы РСЧС.

В данный момент подтоплены территории по улицам Матросова, Набережной, Октябрьской, Заречной. Сотрудники МЧС обходят и оповещают местных жителей о сложившейся обстановке.

Для размещения граждан развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Аша».

Сообщается, что временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. Объехать этот участок можно по дороге Аша — а/д М-5 «Урал» — Сим — станция Симская — Миньяр.