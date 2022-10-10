В Аше благоустроят новую трехкилометровую набережную

Рекреационную зону вдоль реки Сим откроют в ноябре

В Ашинском районе заканчивают благоустройство новой набережной вдоль берега реки Сим. В рамках проекта «Ашинский меридиан» в городе появится новая рекреационная зона протяженностью 3,6 километра. Об этом сообщили в администрации Ашинского района.



На берегу заасфальтировали территорию от моста в поселок Чапаевский до нового сквера. Вдоль берега установили освещение и девять спусков к воде.

С новой набережной открывается вид на реку и местные горные вершины. Завершены три километра набережной, объект планируют открыть в ноябре 2022 года. Проект реализуют на средства Ашинского металлургического завода и региональной администрации.

В 2021 году проект участвовал в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Тогда «Ашинский меридан» поддержал Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в этом году на конкурс заявили проект благоустройства исторического центра Кыштыма.