В Аргаяшском районе построили пожарное депо для сельских территорий

Новый пост в Акбашева прикроет от огня больше 4 тысяч человек

Сразу после Нового года в селе Акбашева Аргаяшского района заработает новое пожарное депо, которое прикроет десяток ближайших поселений. Пока что в нем будут располагаться дружинники, но губернатор Алексей Текслер распорядился, чтобы в течение следующего года здесь была организована полноценная пожарная часть.

Поручение об организации пожарного поста в Акбашева глава региона дал в 2021 году. На тот момент ближайшая к селу часть находилась в 40 минутах езды при нормативе прибытия первого подразделения к месту вызова в течение 20 минут.

С новым модульным зданием ситуация изменится. До конца года депо получит два автомобиля, и с 1 января пожарные-добровольцы заступят на службу.

«Надежная защита от огня — важнейшая потребность Акбашевского сельского поселения. Это одна из самых динамично развивающихся территорий района. Люди не уезжают отсюда, а, наоборот, прибывают, в том числе из Челябинска. Здесь много частного строительства: в одном только Акбашева нарезано 700 участков под новые дома. По утверждению главы поселения, даже молодежь предпочитает устраивать свою жизнь здесь, а не искать лучшей жизни в областном центре», — отметил Алексей Текслер.

Пост ДПК в поселке Акбашева обеспечит прикрытие 10 населенных пунктов, в которых проживает более 4 тысяч человек.

Губернатор поручил проанализировать работу депо в течение полугода после открытия и затем подготовить предложения по его передаче в ведение областной противопожарной службы либо МЧС.

Алексей Текслер добавил, что работа по организации пожарных депо будет продолжена во всех сельских территориях региона.