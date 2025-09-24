В Аргаяшском районе возбудили дело о халатности перед отопительным сезоном

Проверка выявила бездействие властей

Прокуратура Аргаяшского района проверила, как муниципалитет готовится к отопительному периоду, и выявила нарушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», передает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что в июне текущего года администрация Аргаяшского района заключила с МУП «Водоканализационное хозяйство» два соглашения о предоставлении субсидий из районного бюджета. Средства были предназначены для капитального ремонта тепловой сети в поселке Увильды и капремонта системы горячего и холодного водоснабжения.

Однако из-за бездействия должностных лиц администрации финансирование работ вовремя не провели, а контроль фактически не осуществлялся.

После вмешательства прокуратуры в сентябре начаты работы по капитальному ремонту 3 километров сетей.

Кроме того, установлено, что администрация не приняла необходимых мер для погашения задолженности теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов. Размер долгов превысил 35 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Следственный отдел по городу Кыштыму СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Прокуратура взяла расследование на контроль.



