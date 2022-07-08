В Аргаяшском районе по просьбе жителей отремонтируют автодорогу к деревням

Также для селян обустроят остановочные комплексы и тротуары

В Аргаяшском районе Челябинской области начался капитальный ремонт автодороги Кузяшева — Акбашева —Марксист, сообщили сегодня, 8 июля, в региональном Миндортрансе. Решение о ремонте дороги было принято в 2020 году по просьбам местных жителей и депутатов.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта ИА «Первое областное» пояснили, что эта дорога раньше была заасфальтирована, но покрытие полностью износилось. Именно поэтому жители и депутаты местных деревень обратились к региональным властям с просьбой о ремонте.

«В 2021 году был разработан проект и выделено финансирование по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“. В настоящее время дорожники отфрезеровали порядка 10 км старого покрытия, на 14 километрах сняли почвенно-растительный грунт. Подрядная организация приступила к отсыпке и устройству земляного полотна», — сообщили в министерстве.

В 2022 году введут в эксплуатацию 8,8 км автодороги, еще 10,7 км отремонтируют в следующем году.

Кроме того, на автодороге построят 9 водопропускных труб. В районе деревни Чубары поставят остановочные комплексы и обустроят тротуары до поворота на деревню.