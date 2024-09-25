В Аргаяшском районе назначили нового начальника отдела полиции

Руслан Саматов начинал карьеру в полиции именно в стенах аргаяшского ОВД

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев представил нового руководителя ОМВД по Аргаяшскому району. Им стал полковник Руслан Саматов, который начинал свой профессиональный путь в стенах аргаяшского ОВД, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Руслан Саматов начал свою карьеру в полиции в 1999 году в должности следователя. С 2000 года он проходил службу в оперативных подразделениях, а также был руководителем в территориальных отделах полиции. Спустя почти 20 лет он вернулся в аргаяшский отдел полиции в качестве начальника.

«Сергей Космачев выразил уверенность, что назначение Руслана Саматова положительно скажется как на взаимоотношениях внутри коллектива, так и на состоянии оперативно-служебной обстановки. Он пожелал новому руководителю служить честно и достойно на благо жителей Аргаяшского района»,— сообщили в ГУ МВД России по региону.

С назначением Руслана Саматова поздравили глава района Игорь Ишимов, председатель ведомственной региональной организации ветеранов системы МВД Валерий Маскаев и председатель Общественного совета при ОМВД Мансур Сафаров.

Руслан Саматов ответил, что приложит все силы, знания и приобретенный опыт в работе на новом месте. Он также подчеркнул, что для него крайне важна репутация ведомства и мнение граждан о работе полицейских.