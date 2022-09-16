В Аргаяшском районе к апрелю заработают новые очистные сооружения

Сильнее других в объекте нуждается местная птицефабрика

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 16 сентября, в завершение рабочего визита в Аргаяшский район проконтролировал строительство новых очистных сооружений в поселке Ишалино. Объект обещают сдать к середине весны 2023 года, в подрядчике глава региона уверен, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Большая часть нагрузки на действующие очистные в Аргаяшском районе — от АО «Уралбройлер» (торговая марка «Здоровая ферма» — прим. редакции). Именно это предприятие и приняло решение о строительстве нового объекта. На сегодня, как рассказали Алексею Текслеру представители подрядчика, уже разработана проектно-сметная документация, объект сможет принимать в сутки до 2,6 тысячи кубометров отходов.



Строительство будут вести в три этапа: уже до конца 2022 года будет запущен участок физико-химической и предварительной очистки, в первом квартале 2023 года достроят участок биологической очистки, а к концу следующего года — линию транспортировки стоков.



«Вы молодцы, наращиваете производство. Главное, чтобы были очистные. Видно, что работы идут, сроки заявленные исполняются. Как объект будете открывать, заедем к вам», — пообещал Алексей Текслер.

Выслушав подрядчиков, губернатор отметил, что о строительстве новых очистных сооружений для Аргаяшского района он говорит уже три года — и вот наконец процесс пошел. Заодно Текслер вспомнил, что эта же фирма работает над очистными в соседнем Кунашакском районе. Польщенные подрядчики заверили главу региона, что после окончания работ под Аргаяшом с кунашакскими очистными они справятся вдвое быстрее.