В Аргаяшском районе более четырех тысяч домов смогут бесплатно подключиться к газу

Голубое топливо к частным домам в Челябинской области подводят по поручению президента РФ

Жители 25 сел Аргаяшского района смогут бесплатно подключиться к газу. Всего в программе социальной газификации, исполняемой в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, примут участие около 4000 домов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на газету «Восход».

Известно, что жители сел Аргаяш, Маякский, Кузнецкое, Байрамгулово, Увильды, Губернское, Сайма, Камышевка, Аязгулова, Аргази, Б. Яумбаева, Метелева, Норкино и многих других могут подать заявку на участие в программе уже сегодня. Но при одном условии: земельный участок, на котором уже стоит или строится дом, должен быть отмежеван и поставлен на кадастровый учет.

Если для подключения домов к газу требуется газопровод протяженностью до 200 метров, то жителям придется ждать до 150 дней. Если же необходим газопровод до 500 метров, то на присоединение домов по правилам отводится до 200 дней.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка. 30 июня во время прямой линии он ответил на популярные вопросы граждан о газификации частных домов. Редакция ИА «Первое областное» составила инструкцию, как бесплатно подвести газ к своему участку и куда подать заявку.



В Челябинской области уделяется большое внимание вопросам газификации. Так, в селе Огневское Каслинского района завершили работы по прокладке газопровода, что позволит подключить к газу 133 дома. Подключат к голубому топливу и 300 домов в Сосновском районе. Кроме того, более ста домов подключат к газу в Нязепетровске, сейчас там проектируют газопровод.

