В Аргаяшском округе прошла выездная сессия «Академии доверия»

Она стала площадкой для общения подростков, родителей и педагогов

В селе Ишалино Челябинской области состоялась вторая выездная сессия образовательно-просветительского марафона «Академия доверия». Мероприятие объединило 118 участников: 38 подростков, 35 родителей и 45 педагогов Аргаяшского округа, передают организаторы.

Проект существует с 2023 года. Изначально «Академия доверия» проходила в формате однодневного форума в Челябинске. В этом году организаторы трансформировали ее в марафон и отправились в муниципалитеты, чтобы проводить более глубокую системную работу. Разработчиком проекта выступила платформа психологической помощи подросткам «Почта Доверия», а реализует его Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.

Сегодня все чаще ощущается дефицит доверия между подростками и взрослыми. Педагоги и родители не всегда понимают переживания детей, а подростки чувствуют отсутствие поддержки. Организаторы предлагают взглянуть на доверие шире, чем просто вера словам. Настоящую ценность приобретает способность понимать, слышать и быть внимательным к собеседнику. Именно эти навыки лежат в основе искреннего диалога.

Директор Фонда 2020 Вероника Ливончик открыла сессию.





«Наш проект объединяет всех участников образовательного процесса и создает пространство для открытого диалога. Нам важно, чтобы родители и педагоги действительно слышали подростков, родители и подростки учились понимать и уважать педагогов, а подростки и педагоги могли поддерживать и направлять родителей», — отметила она.





После открытия участники разошлись по тематическим направлениям. Для родителей выступила психолог, психотерапевт и медиатор Ирина Аверенкова с тренингом «Я — родитель подростка». Она посвятила занятие выстраиванию доверительных и партнерских отношений с детьми. Участники освоили практические инструменты для гармоничного общения в семье.

С педагогами работала семейный психолог Татьяна Помрясина. Ее тренинг назывался «Мост над пропастью: как говорить с подростком, чтобы слышать и быть услышанным». Педагоги обсудили особенности подросткового возраста, разобрали сложные ситуации из практики и получили инструменты для выстраивания доверительного диалога.





Во второй части программы взрослые объединились: родители и педагоги вместе занимались с приглашенными специалистами из Областного центра диагностики и консультирования — Юлией Пашниной, Любовью Кривулиной и Екатериной Вестаровской. Занятие, включающее элементы тренинга, посвятили профилактике эмоционального выгорания. Участники поняли причины накопившегося стресса, освоили техники самоподдержки и восстановления.

С подростками весь день работали программный директор образовательных проектов агентства «МосФорум» Никита Банников и клинический психолог Богдан Амброладзе. На тренинге Никиты Банникова юные участники учились принимать собственную уязвимость как точку роста, формировать безопасное пространство вокруг себя, выстраивать искренние отношения и распознавать защитные реакции. Богдан Амброладзе посвятил свое занятие развитию ассертивности, внутренней устойчивости и культуры здорового общения, а также формированию надпрофессиональных навыков.





После завершения обучения всех участников объединили в общий блок. Спикер вручил каждому браслет, который нужно было передать тому, кому они благодарны за участие, открытость или поддержку и кому по-настоящему доверяют. Этот трогательный момент помог подросткам и взрослым по-новому взглянуть друг на друга и переосмыслить свое взаимодействие. Организаторы подчеркивают: «Академия доверия» — это не просто работа с участниками, а глубокое вложение ресурсов, знаний и искренней веры в результат.



