В Аргаяше открыли Центр общей врачебной практики

В здании провели капитальный ремонт

В Аргаяше завершился капитальный ремонт центра общей врачебной практики. Сегодня здесь побывала министр здравоохранения региона Агата Ткачева, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Во время ремонта строители заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации, выполнили перепланировку кабинетов, поменяли окна и двери, напольное покрытие. А фасад здания украсила новая входная группа с пандусом для маломобильных граждан. На работы были потрачены 5,5 млн рублей.

«Весной мы решали, что более целесообразно: отремонтировать здание или построить новый модульный ФАП. Сегодня здесь проведен ремонт всех коммуникаций и прилегающей территории. Такой комплексный подход очень радует и нас, и жителей, и медицинский персонал», — заявила Агата Ткачева.

Центр общей врачебной практики в Аргаяше обслуживает около 2000 человек. Люди могут пройти здесь диспансеризацию, профосмотр, сдать анализы, пройти вакцинацию, сделать ЭКГ.