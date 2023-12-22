В Аргаяше готовится к открытию ФОК с бассейном

Здесь откроются секции по плаванию и абонемент

Сегодня, 22 декабря, губернатор Алексей Текслер работает в Аргаяшском районе. Первым делом глава региона посетил стройплощадку нового ФОКа в райцентре, который должен открыться через месяц, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Поручение о строительстве бассейна в Аргаяше было одним из тех, которые дал Алексей Текслер, только возглавив Челябинскую область. Работы растянулись почти на пять лет, и сейчас объект, получивший название «Аргаяшский Олимп», почти готов к приему посетителей.

Практически завершены общестроительные работы и внутренняя отделка, установлена сантехника и оборудованы душевые. Осталось оснастить гардеробную, завезти еще несколько тренажеров в спортзал и подготовить разминочную комнату.

Главные элементы ФОКа — две ванны бассейна: одна полноценная (25 метров на три дорожки) и «лягушатник» для малышни.

Алексей Текслер напомнил главе района о трех основных задачах, которые должно решать учреждение: организация работы спортивной секции по плаванию, обучение плаванию школьников района и массовое купание в оставшееся время по абонементу.

«Как только мы перережем ленточку, ФОК на следующий день должен полноценно работать», — подчеркнул губернатор.

Глава района заверил, что для этого уже все готово. В том числе открыты три ставки для тренеров по плаванию по программе «Земский тренер». Одного тренера, молодую девушку из Златоуста, уже нашли. Для нее выкуплена служебная квартира в новом многоквартирном доме.