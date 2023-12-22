В Аргаяше досрочно сдали дом для переселенцев из ветхого жилья

Новоселы лично поблагодарили главу региона

В Аргаяше началось заселение пятиэтажного дома, куда из аварийных домов переедут 194 жителя муниципалитета. Сегодня, 22 декабря, квартиры для переселенцев оценил губернатор Алексей Текслер.

Возле дома главу региона встречали будущие новоселы. Они поблагодарили Алексея Текслера за досрочную постройку дома и сообщили, что уже начали переезд.

В доме на Механизаторов, 4, администрация Аргаяшского района выкупила 68 квартир общей площадью 2941,8 кв. м. До конца 2023 года планируется передача квартир в муниципальную собственность. К переселению запланировано восемь аварийных домов площадью 2373,79 кв. м.