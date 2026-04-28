В апреле южноуральцы составили 20 тысяч заявок в приложении «Госуслуги Дом»

Чаще всего их волновала уборка подъездов и дворов, вопросы отопления и состояния кровли

В Челябинской области местные жители за апрель 2026 года составили более 20 тысяч коллективных заявок в приложении «Госуслуги Дом». Собственники могут инициировать решение вопросов по содержанию общего имущества и придомовых территорий. Чаще всего заявки касались уборки в подъездах и дворах, вопросов отопления, протечек и состояния кровли.

«Большинство заявок оперативно выполняется управляющими организациями. Сам статус заявки — коллективная — говорит о том, что это задача приоритетная, она затрагивает многих собственников, на нее нужно обратить внимание в первую очередь», — подчеркнула первый заместитель начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» Марина Криволапова.

Для того чтобы создать заявку, один из собственников должен заполнить обращение в приложении, подробно описать проблему. После завершения этой процедуры заявка становится доступна другим собственникам и они могут подтвердить актуальность вопроса, подписав ее. Когда все желающие поддержать инициативу оставляют свой голос, автор направляет заявку на рассмотрение в управляющую организацию. Статус отображается в приложении. Такая система позволяет оперативнее решать проблемы, возникающие в жилых домах и на придомовых территориях.

