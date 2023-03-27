В апреле в Челябинске проверят тепловые сети

Это необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону

В Челябинске в апреле пройдут проверки тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Данные мероприятия проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода. Это позволит выявить повреждения и устранить их до следующего сезона, рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

В 2023 году запланировано четыре этапа проверок:

11 апреля с 06:00 до 20:00 — магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-1 (Ленинский район);

13 апреля с 06:00 до 20:00 — магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения ВК «Западная» (Центральный район);

18 апреля с 06:00 до 20:00 — магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-3 (Тракторозаводский район) и насосной № 6 (Курчатовский район);

20 апреля с 06:00 до 20:00 — магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Юго-Западной котельной (Советский район).

«На период испытаний в жилых домах, попадающих в контур испытаний, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения», — рассказали энергетики.

В случае некорректной работы внутридомового оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды.