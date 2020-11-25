В App Store и Play Market обнаружили приложение «Госуслуги. COVID трекер»

Оно разработано министерством цифрового развития России.

В магазинах приложений App Store и Play Market появилось приложение «Госуслуги. COVID трекер». Его разработчиком является министерство цифрового развития России. Об это накануне сообщило издание «Открытые медиа».



Приложение способно отслеживать контакты россиян с коронавирусом, сообщается в его описании. Оно ищет устройства поблизости через Bluetooth и обменивается с ними случайными ключами. Они, как заявляют разработчики, хранятся две недели, а после — удаляются.

«Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение. Уведомления отправляются на устройства, ключи которых сохранились на смартфоне за последние две недели. Их владельцы получат push-уведомление с датой контакта. Никто не увидит никаких данных заболевшего»,— гласит описание приложения в App Store.





На данный момент приложения доступны только по прямым ссылкам. Как пишет «Медуза», уже сейчас первые пользователи трекера сообщают о сбоях в его работе. Меж тем, политологи и эксперты сомневаются в том, что россияне будут сами ставить приложения на смартфоны и добровольно сообщать о заражении коронавирусом.