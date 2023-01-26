В Агаповском районе жители ветхого дома не успели переехать в новое жилье до отключения тепла

Новые квартиры они уже получили, но еще не все в них перебрались

В поселке Приморском Агаповского района отключили от коммуникаций ветхий дом на улице Гидростроителей. Его жильцы пожаловались, что не успели переехать в новые квартиры, а в старом доме они уже остались без тепла и воды. Завтра им отключат электричество. В ИА «Первое областное» разобрались, кто поторопился, а кто затянул процесс.

«С момента получения ключей до отключения прошло всего два дня. Каким образом люди должны переехать за два дня? Люди немолоды, все работают, это не так просто организовать. Не было никакого уведомления о сроках переезда. Да что уж там, даже на словах никто не поставил в известность о сроках и об отключении. Какое имели право так поступать?» — написал один из жильцов аварийного дома в социальных сетях.

Отдельно он коснулся качества нового жилья. Со слов автора поста, санузел не подготовлен для использования, замки на входной двери не работают, а на несущей стене образовалась огромная трещина. ИА «Первое областное» обратилось за разъяснениями в администрацию Агаповского района.

Там ответили, что новый дом был показан переселенцам 22 декабря и на момент осмотра никто не высказывал претензий к его состоянию. Что касается человека, который оставил жалобу в соцсетях, то ему давали ключи еще 9 января для завоза мебели. Окончательно сделка мены состоялась 23-го числа.

«В устной форме жителей предупреждали, что переезд необходимо осуществить в кратчайшие сроки, поскольку будет произведено отключение системы теплоснабжения. Отопление в доме № 9 по ул. Гидростроителей было отключено вечером 25 января 2023 года», — сообщили в администрации Агаповского района.

Для разрешения ситуации и возникшего недопонимания глава Приморского сельского поселения совместно с представителем следственного комитета и застройщиком встретились с жителями. Все вопросы будут решать в частном порядке.