В Агаповском районе заброшку снесли по требованию прокуратуры после гибели подростка

Местных глав также обязали закрыть доступ на другие опасные объекты

В поселке Первомайском Агаповского района по требованию прокуратуры снесли заброшенное овощехранилище, где ранее под завалами погиб 13-летний подросток. Об этом сегодня, 8 июня, сообщила прокуратура Челябинской области.

Проведенная после несчастного случая проверка показала, что на территории Первомайского сельского поселения расположен целый ряд бесхозных полуразрушенных зданий. По мнению прокуратуры, свободный доступ на эти объекты создает угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей.

«Прокурор района в адрес главы Первомайского сельского поселения внес представление с требованием устранить нарушение закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Объект, на котором погиб подросток, демонтирован, доступ к другим аварийным сооружениям ограничили», — сообщили в прокуратуре по итогам проверки.

Аналогичные представления внесены главам еще восьми сельских поселений Агаповского района.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», 16 мая при обрушении конструкций заброшенного овощехранилища в поселке Первомайском погиб 13-летний подросток, который вместе с друзьями собирал в здании металлолом. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).