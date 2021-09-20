В Агаповском районе стартует отопительный сезон

Тепло в дома пустят в ближайшее время

В домах Агаповского района в ближайшее время начнут включать отопление. Глава района Байдавлет Тайбергенов дал поручение главам сельских поселений самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона, сообщили накануне, 19 сентября, в пресс-службе администрации Агаповского района.

«В связи с наступлением холодной ветреной погоды главой района Байдавлетом Тайбергеновым дано поручение главам сельских поселений не ждать, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже восьми градусов в течение пяти суток, и самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона с учетом готовности котельных и отопительных сетей. В настоящее время проводятся повторные проверки и устраняются появившиеся недочеты. В ближайшее время тепло будет запущено», — говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон уже стартовал во многих городах Челябинской области: в Челябинске начали постепенно включать отопление с 17 сентября, в Златоусте и Озерске мэрами даны распоряжения начать отопительный сезон с 16 сентября, в Копейске и Верхнем Уфалее пускать тепло начали с 13 сентября.