В условиях пандемии коронавируса отделение может принять 8 человек в смену. На каждого отдыхающего специалистами районной поликлиники оформляется заключение врачебной комиссии о том, что посещение и трудотерапия не противопоказаны.
"С утра у нас для всех обязательная термометрия. Можно измерить давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост и вес. Кроме того, можно пройти сеанс массажа стоп или воротниковой зоны — наш кабинет оснащен всем необходимым. Имеется также акупунктурная дорожка для массажа стоп. Отдыхающие принимают процедуры строго по времени, одновременно в кабинете могут находиться только два человека", - рассказывает медсестра Анастасия Муровицкая.
Отдыхающие делятся на небольшие группы и посещают тренажерный зал, кабинет трудотерапии, кабинет настольных игр. На занятиях по трудотерапии пенсионеры осваивают различные виды прикладных техник: вышивка крестом и атласными лентами, вязание, шитье, лепка и другие. Сейчас у отдыхающих наиболее популярно плетение из газетных трубочек. Затем подходит время вкусных оздоровительных процедур: отдыхающие принимают фиточай, кислородный коктейль, свежие фрукты. Завершают день настольные игры, песни под баян, караоке.
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