В Агаповском районе появился местный Хатико

Пес живет возле дороги и ждет погибшего хозяина

Водители уже месяц наблюдают за псом, живущим возле дороги между Магнитогорском и Агаповкой. Собака не принимает пищу из чужих рук и преданно ждет своего хозяина. Мужчина погиб при пожаре.

14 января в поселке Агаповка сгорел частный жилой дом, который стоял на окраине села. Хозяин получил травмы, 21 января он скончался в областном ожоговом центре. Супруга погибшего перебралась в квартиру своей бабушки. А пес остался охранять то, что называлось его домом. Каждый день хозяйка Эльмира Бахтеева кормит свою верную собаку.

«У него есть будка. Собаке всего год, он свободный пес, на привязи не был. Он ждет хозяина. Но тот больше не вернется... Ко мне он тоже не идет в руки, убегает. Надо силки или специалиста по отлову», — рассказала Эльмира Бахтеева.

Жители Магнитогорска и Агаповки оказывают женщине помощь: кто-то оставляет псу еду возле дороги, кто-то пытается забрать его к себе и предлагает приют. В соцсетях собаку прозвали местным Хатико.