В Агаповском районе открыли поликлинику на колесах

Передвижной ФАП разъезжает по небольшим и удаленным от райцентра селам

Районная больница Агаповки получила передвижной ФАП, который стоит 7,5 млн рублей. Поликлинику на колесах приобрели по распоряжению правительства России. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Передвижной ФАП создан на базе «Газели» увеличенной емкости. В поликлинике на колесах два кабинета.

«В одном из них фельдшер может вести прием пациентов: брать анализы, измерять давление, температуру, провести общий осмотр. А во втором установлено кресло для гинекологического осмотра — при необходимости здесь даже можно принять роды», — говорит главный врач районной больницы села Агаповка Олеся Латышева.

Также в машине есть необходимое оборудование для техобслуживания самой машины.

Передвижной ФАП будет ездить по удаленным от райцентра небольшим поселкам и селам, где нет стационарных ФАПов.