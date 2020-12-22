В Агаповском районе будет открыт питомник для животных

Приют разместит четвероногих со всего юга области

Кошки и собаки будут проходить лечение и реабилитацию, стерилизацию и чипирование. После этих процедур, если не найдутся хозяева, животных выпустят в природную среду. Курс процедур — 21 день.



Контроль над реализацией проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства области. Приют рассчитан на 500 животных, содержание которых будет соответствовать всем требованиям нового федерального законодательства. Питомник представляет собой помещения для реабилитации и вакцинации животных, стерилизации и кастрации, дезбарьер, теплый и холодный вольеры, гараж, административное здание.



«В 2021 году планируется возвести еще один приют в поселке Малая Сосновка в Сосновском районе, на это в бюджете заложено 70 миллионов рублей», — прокомментировал министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.



Еще 2,3 миллиона рублей выделено на проектирование приюта в Катав-Ивановске. Он будет обслуживать горнозаводскую зону, строительство планируется на 2022 год.