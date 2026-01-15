В Агаповском округе заранее перевели школы на дистант из-за морозов 16 января

В целом на Южном Урале ожидается небольшое потепление

Большинство школ Агаповского муниципального округа Челябинской области 16 января переведут учеников 1-11 классов на дистанционный формат обучения, сообщает местное издание «Звезда». Решение связано с аномально низкими температурами, сохраняющимися в регионе.

Предполагается, что занятия проведут удаленно для безопасности детей, чтобы они не замерзли по пути в учебные заведения.

Напомним, что ночь с 14 на 15 января стала одной из самых холодных в этом сезоне: в ряде районов Челябинской области температура опускалась до —40 градусов. Из-за сильных морозов 15 января были полностью отменены очные занятия для всех классов в школах Челябинска. Аналогичные решения в эти дни принимались и в других муниципалитетах региона.