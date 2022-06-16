Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 24 июня, сообщает ведомство. Это уже 19-е по счету продление режима.
Предыдущее ограничение было объявлено 11 июня до 18 июня. Временно закрыты аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — пояснили ранее в ведомстве.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
О том, какие чартерные рейсы на лето предлагают россиянам, — в материале информагентства «Первое областное».