В аэропорты юга России в 19‑й раз продлили ограничения полетов

Запрет продлен до 24 июня

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 24 июня, сообщает ведомство. Это уже 19-е по счету продление режима.

Предыдущее ограничение было объявлено 11 июня до 18 июня. Временно закрыты аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — пояснили ранее в ведомстве.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

О том, какие чартерные рейсы на лето предлагают россиянам, — в материале информагентства «Первое областное».