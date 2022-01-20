Из международного аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске самыми популярными направлениями за 2021 год стали Анталия, Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх и Ларнака. Пресс-служба воздушной гавани рассказала об итогах прошедшего года. Так, топ-5 российских направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск.
1 млн 827 тысяч пассажиров воспользовались услугами воздушной гавани в Челябинске за 2021 год. По данным пресс-службы аэропорта рост к показателям «допандемийного» 2019 года составил 6%, а к 2020-го — более 57%.
Также в аэропорту составили рейтинг самых популярных направлений. Среди российских городов на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Сочи. Замыкают пятерку Симферополь и Новосибирск.
В международных направлениях челябинцы чаше всего выбирали Анталию. На втором, третьем и четвертом местах — египетские курорты Каир, Хургада и Шарм-Эль-Шейх. Пятерку модных заграничных направлений замыкает Ларнака.
Список направлений остался практически неизменным после аналитики «Яндекса»: сервис «Яндекс.Путешествия» посчитал, куда чаще всего на новогодние каникулы улетают челябинцы. В лидерах — Турция, Египет, Азербайджан, Беларусь и США. Среди российских городов популярнее всего Москва, Санкт-Петербург и Сочи.