В аэропорту Челябинска задерживаются три рейса 2 ноября

Еще четыре приземлятся в столице Южного Урала с многочасовой задержкой

Сегодня, 2 ноября, в челябинском аэропорту задерживаются два рейса в Сочи и один в Нижний Новгород. Один из самолетов, на котором должны были улететь южноуральцы, еще не приземлился в столице Южного Урала. Об этом говорится на сайте аэропорта Курчатов.

Рейсы N4 505/N4 506 Сочи — Челябинск — Сочи задерживаются на полтора часа: прилет и вылет были запланированы на 17:05 и 17:55 соответственно, их перенесли на 18:40 и 19:10.

Рейсы ЮВ 291 в Нижний Новгород и ДР 324 в Сочи задерживаются почти на семь часов: вылет перенесли с 19:10 на 02:00.

С шестичасовой задержкой в Челябинске приземлятся рейсы из Нижнего Новгорода, Сочи и Казани. Расписание сбилось из-за закрытия аэропортов в этих городах.

Пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями и следить за расписанием на онлайн-табло.